Esporda yeni rekabet alanı Heavy Metal Machines!

Gelişen ve büyüyen oyun dünyasında, espor da kendine önemli bir yer edinmeye başladı. Ödül havuzunun gittikçe büyümeye başladığı espor sektöründe, dünya genelinde çeşitli oyunlara ait resmi turnuvalar düzenleniyor. 2018 yılı içerisinde toplamda 160 milyon dolarlık ödül dağıtılırken, bu rakam 2019 yılında şimdiden 55 milyon doları buldu.

Rekabet ruhunu taşıyan oyunlardan biri Heavy Metal Machines﻿

Heavy Metal Machines, espor dünyasına adım atmaya başladı. MOBA türüne farklı bir bakış açısıyla yaklaşan oyun, hızlı ve taktiksel bir oyun deneyimi yaşatıyor. Heavy Metal Machines ekibinin düzenli olarak organize etmeye başladığı Metal Ligi’nde ise, birbirleriyle kıyasıya mücadele eden takımlardan derece yapanlar ödüllendiriyor. Şu an devam eden Metal Ligi’nde ödül havuzu 3 bin 700 dolar ve derece yapan ilk 4 takım bu ödül havuzundan derecelerine göre ödül kazanacak.

Metal Ligi haftalık olarak düzenlenecek

Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Heavy Metal Machines’ın düzenlediği Metal Ligi’nde 4’üncü sezonun finalleri 6 Temmuz 2019’da gerçekleşecek. Ligin her hafta düzenlenen ve sürekli yapılması planlanırken, Metal Pass’in 10 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı kesinleşti. Ayrıca 10 Ağustos 2019’da yeni bir Metal Ligi ile heyecan devam edecek.

Oyuncuların tamamen Türkçe olarak oynayabildiği oyun için takımınızı kurmaya başlayın ve siz de Metal Ligi’ne hazırlanın. Eğer takımınız yoksa, bir takıma dahil olmak için veya kendi takımınızı kurmak için Heavy Metal Machines Discord kanalını kullanabilirsiniz. Ayrıca Discord sunucusunda oyunla ilgili görüşlerinizi belirtip Heavy Metal Machines ekibi ile iletişim kurabilirsiniz. Bu eşsiz maceraya ortak olmak ve arkadaşlarınızla pistin tozunu attırmak için yerinizi alın!



