Galatasaray, Espor'da İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelirken hem FIFA 2020'de hem de PES 2020'de rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

FIFA'nın ikinci maçında Galatasaray'da Fernando Muslera'ya kullandırılan penaltı, gol olarak sonuçlandı.

İtalyan basınında yer bulan bu hareket, Muslera'nın eski takımına bir mesaj olarak algılandı.

Lazio, espor alanında Serie A tarafından düzenlenecek eSERIATIM öncesi hazırlık maçlarını sürdürüyor.