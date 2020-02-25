Takımdan Zeitnot yüzünden ayrıldığını açıklayan Dumbledoge, aynı zamanda birçok kişiden yıllardır homofobik ve nefret dolu söylemlere maruz kaldığını belirtti. Bu durumu Riot ile paylaştığını ama özel yazışmalar olduğu için bir sonuç alamadığını da ekledi. Özellikle Zeitnot tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Dumbledoge, Zeitnot’un kendine söylediği bazı cümlelere de yazısında yer verdi. Yıllar önce bir Facebook grubu üzerinden kendi için söylenen çirkin sözleri de yazısında paylaşmayı unutmadı.

Dumbledoge’un olayları anlattığı Tweet’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılan metin biraz uzun olduğundan kısa bir versiyonunu sizler için önemli olan yerleri şöyle:

Gerçekleşen son olaylardan sonra ne olup bittiğini kendim açıklamam gerekti. Supermassive'den neden ayrıldım ve neler oldu?

Öncelikle ayrılma sebebimin organizasyonla hiçbir alakası olmadığını belirtmem lazım.Supermassive her türlü imkanı sağlayıp mutlu olmam için ve takımın mutlu olması için elinden gelenin en iyisini yapmıştır.Organizasyonun bir parçası olan herkese teşekkür ederim.Ayrılma sebebim Zeitnot'dır ve takımın diğer 3 oyuncusuyla ilgili değildir.Kronolojik olarak geçmişte olan bazı olaylara değinip, içimde hiçbir şey kalmadan her şeyi açıklayacağım ki, bundan sonra profesyonel oyunculuğa devam edeceğimi sanmıyorum.

Açıklama büyük yankı uyandırdı

Mustafa Kemal “Dumbledoge” Gökseloğlu’nun açıklamasına ilk tepki Panky’den geldi. Dumble ile ilgili bir sorununun olmadığını, cıvıtmayı sevdiğini ve eskiden toy olduğunu belirterek, oyuncunun tercihlerine saygı duyduğunu ve dalga geçtiği için pişman olduğunu yazarak, özür dilemişti.

Özür dilediler

Hızlıca açıklama yapan isimlerden bir diğeri ise Kaan “Elwind” Atıcı oldu. Elwind attığı iki Tweet’te oyuncudan Rift Rivals 2018’de özür dilediğini, homofobik olmadığını ve aralarında bir sorun olmadığını belirtti. Tweet’lerine devam eden oyuncu yaptığı yanlışı fark edip, Vietnam’da özür dilediğini tekrarladı. Eski oyuncu açıklamasını “Buraya ne yazarsam yazayım tatmin olmayacaksınız ama tekrar Kemal’den özür dilerim” sözleri ile bitirdi.

Konuya dahil olan bir diğer isim Şükrü “Utheneras” Şentürk ise diğer oyunculara oranla daha uzun bir yazı yayınladı. 2017 yılındaki Facebook konuşmalarından sonra Dumbledoge’un kendisini engellemesi ile oyuncunun bu mesajları gördüğünü söyleyen isim, destek oyuncusuna kardeşi üzerinden ulaşıp özür dilediğini belirtti.

Zeitnot'tan yanıt geldi

Espor dünyası bu mesajın şokunu yaşarken, olayın birebir muhattabı olan Zeitnot'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte Zeitnot'un açıklaması:

Kemal’in bir kaç gün önce yaptığı paylaşımından sonra benim de bir açıklama yapma gerekliliğim doğdu. Haftasonu maçlarımızın öncesinde bir açıklama yapmayı doğru bulmadığım için bugünü bekledim.

Öncelikle söylemek isterim ki Kemal’in paylaştığı ekran görüntülerinde Zeitnot ismi ile gördüğünüz ben değilim. İkinci olarak, koçumuz ile antrenman sonrası yaptığım görüşmeye Kemal’in dahil olması üzerine aramızda çıkan tartışmada sesimi yükseltip kabaca konuşmamalıydım. Ancak hiç bir tartışmada hiç bir anlamda ayrımcılık olarak algılanabilecek bir söylem kullanmadığımı bilmenizi isterim. Nefret söylemleri itham ve imalarını kategorik olarak reddediyorum. Ayrımcılıkla herhangi bir alakası olmamasına rağmen, kaba davranarak profesyonelliğe aykırı hareket ettiğim için takımımın verdiği cezayı kabul ettim.

Özellikle başka kişilerin de şahit olduğu konulara değinmeyeceğim çünkü tartışmanın bir tarafın söylediğine karşılık diğerinin söylediği noktasına gelmesini istemiyorum. Takım arkadaşlarıma sözleşmem ışığında sorumlulukları olan bir kişi olarak, bu sorumlulukların ortadan kalktığı tarihe kadar konu hakkında hepinizin erişebileceğiniz bir açıklamam olmayacak.

Son olarak hukuki bir hatırlatma yapacağım: sebebi ve amacı ne olursa olsun, hakim veya savcı izni olmaksızın, dijital ortamda özel yazışmaların bulunduğu, kişinin özel kullanımında olan bir bilgisayara izinsiz olarak girerek kayıt almak, bu kayıtları izinsiz olarak genel yayına sunmak Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Bu konu ile alakalı hukuk önündeki haklarımı saklıyorum.

Espor dünyası karıştı

Bu ardı ardına yapılan açıklamalar sonrasında espor dünyasında da karşıt fikirli olanlar sosyal medya üzerinden karşılıklı atışmalarda bulundular. Çamlıca Espor'un kurucularından İbrahim Yörük'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara Team Aurora Kurucu Doğan Dirim'den sert tepki geldi.

İkilinin sosyal medya üzerinden atışması oldukça ses getirdi. Dirim, konunun Espor Federasyonuna taşındığını belirtti ve açıklamaların kanıt niteliğinde olduğunu dile getirdi. İbrahim Yörük'ün açıklamalarının homofobik bir yaklaşım içerisinde olduğunu iddia etti. Dirim, Zula Türkiye'nin konuyla ilgilenmesi konusunda sosyal medyada ilgili kişileri etiketledi.

Espor konusunda bu kadar çok tartışma yaşanırken, Federasyonun nasıl bir karar vereceği ve nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.