Elektronik spor dalı, son senelerde büyük gelişme gösterdi. Sektör gittikçe hareketlenirken, artık daha fazla esporcu adayı genç oyun dünyasında ter döküyor. Peki bu işin maddi karşılığı ne kadar? Çevrimiçi ortamda, düşmanlarla mücadele edip onları yenmeye çalıştığınız oyunlar, artık yeni bir sektörün temel taşı konumundalar. Espor dünyasında düzenlenen turnuvalarda oldukça büyük miktarda paralar dönüyor. Türkiye’den büyük kesimler tarafından tanınan oyunlardan nasıl para kazanılır? Bu sorununun yanıtını sizler için derledik.

Fanatik Gazetesi Youtube kanalında Espor rehberi ikinci bölümüyle karşınızda! Nihat Uzel'in sunumu, Caner Kolağasıgil'in yorumlarıyla espor'u sizlere en başından anlatmaya geliyoruz. Esporcular ne kadar para kazanıyorlar? Esporda gelir dağılımı nasıl? Esporcular vergilendiriliyor mu? Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.