Espora büyük destek

Espor profesyonelleri ve espor takımlarına olan yatırımlarının gelecek dönemde de devam edeceğini belirten İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, sektörün gelişmesine yönelik tüm fırsatları değerlendirerek adından söz ettiren bir firma olmaya devam edeceklerini söylüyor.

Dünya genelinde espora ilgi artarken, izleyici sayısı 500 milyona yaklaşmış durumda. Özellikle pandemiyle birlikte bu alana ilgi duyan kişilerin sayısı hızlı bir şekilde artış gösterdi. The Academys iş birliği ile izleyici karşısına çıkacak olan İncehesap espor Turnuvası, Kasım ayında PUBG heyecanını rekabet arenasına taşımaya hazırlanıyor. 6 ay boyunca sürecek olan bu espor serüveninde birçok çekiliş, ekipman hediyeleri ve dahası sürpriz yer alacak.

16 Kasım’da paraşütler yeniden açılıyor

16-19 Kasım tarihleri arasında PUBG turnuvasında 40.000 TL değerinde ödül havuzu ve 10.000 TL değerinde sürpriz çekilişler düzenleyecek İncehesap, espor Turnuvası’nın 6 aylık serüveni için ilk adım atmaya hazırlanıyor.

PUBG ile tekrardan espor sahnesine dönüş yapan İncehesap.com, devam eden aylarda ise, birçok farklı oyunda turnuvalar düzenleyerek espor heyecanını doruklara ulaştırmayı planlıyor. 2020 yılında da bir PUBG turnuvası düzenleyen incehesap.com, Kasım ayı ve sonrasında da yepyeni turnuvalar planlıyor.

Esporda kadın oyuncu oranı günden güne artıyor

Geçmişte erkeklerin daha fazla ilgi gösterdiği bir alan olan espor dünyasında, kadınların oranı gün geçtikçe artıyor. Yapılan son çalışmalarda, espor kitlesinde kadınların payının %35’i geçtiği hesaplandı.

“Sektörde adından söz ettiren bir firma olmaya devam edeceğiz”

Uzun süredir Türkiye’nin önde gelen esporcuları ve espor takımlarına sponsor olmayı sürdüren İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, bu sayede sektörün gelişimine aktif olarak katkı sağladıklarını belirterek şunları söylüyor: “2020 Mayıs ayında düzenlediğimiz PUBG DUO turnuvasına çok kısa bir süre içinde yüzlerce takım başvurdu. 384 takımın yarıştığı turnuvada, yalnızca final maçını 15.000 izleyici takip etti. Kasım ayı itibarıyla ise, yeni bir espor turnuva serisine başlayacağız. Popüler olan oyunlarda geniş katılımla gerçekleştireceğimiz online turnuvalarda, profesyonel oyuncuları ve izleyicileri bir araya getireceğiz. Espor profesyonelleri ve espor takımlarına olan yatırımlarımız devam edecek. Espor sektörünü yakından takip ediyoruz. Sektörde yer alan girişim ve iştiraklerle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Gelecekte bu sektörün gelişmesine yönelik gördüğümüz tüm fırsatları değerlendirecek ve bu sektörde adından söz ettiren bir firma olmaya devam edeceğiz.”