Espor turnuvası Boyner Game Cup’a yoğun ilgi

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin her zaman yanında olan Boyner, 13 Mayıs’ta başlayacak e-spor turnuvası Boyner Game Cup ile yepyeni bir heyecana ortak oluyor.

“Boyner Game Cup”ta mücadele etmek için 5 bin 957 espor tutkunu kayıt yaptırdı. CS : GO oyununda 5 kişiden oluşan takımlar mücadele ederken, FIFA 20 oyununda ise bireysel katılan oyun severler hünerlerini gösterecek. Tüm takımlar ve oyun severler, toplam 30.000 TL değerinde ödül havuzundaki ödüller için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuva kapsamında CS : GO oyununda; birinci olan takım 10.000 TL, ikinci olan takım 7.500 TL, üçüncü olan takım 5.000 TL değerinde Boyner hediye çeki kazanma şansı yakalayacak. FIFA 20 oyununda ise birinci olan kişiye 3.500 TL, ikinci olan kişiye 2.500 TL, üçüncü olan kişiye ise 1.500 TL değerinde Boyner hediye çeki sunulacak.