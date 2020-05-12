Espor turnuvası Boyner Game Cup’a yoğun ilgi
Boyner’in koronavirüs salgını döneminde e-spor tutkunlarının iyi vakit geçirebilmesi için düzenlediği Boyner Game Cup büyük ilgi gördü. 29 Nisan’da duyurulan turnuvaya 10 gün içinde 5 bin 957 oyun sever kayıt yaptırdı. Maçların 13 Mayıs’ta başlayacağı turnuvada espor tutkunları, en sevilen oyunlardan CS : GO ve FIFA 20 ile sınırsız rekabetin keyfini yaşayacak.
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin her zaman yanında olan Boyner, 13 Mayıs’ta başlayacak e-spor turnuvası Boyner Game Cup ile yepyeni bir heyecana ortak oluyor.
“Boyner Game Cup”ta mücadele etmek için 5 bin 957 espor tutkunu kayıt yaptırdı. CS : GO oyununda 5 kişiden oluşan takımlar mücadele ederken, FIFA 20 oyununda ise bireysel katılan oyun severler hünerlerini gösterecek. Tüm takımlar ve oyun severler, toplam 30.000 TL değerinde ödül havuzundaki ödüller için kıyasıya mücadele edecek.
Turnuva kapsamında CS : GO oyununda; birinci olan takım 10.000 TL, ikinci olan takım 7.500 TL, üçüncü olan takım 5.000 TL değerinde Boyner hediye çeki kazanma şansı yakalayacak. FIFA 20 oyununda ise birinci olan kişiye 3.500 TL, ikinci olan kişiye 2.500 TL, üçüncü olan kişiye ise 1.500 TL değerinde Boyner hediye çeki sunulacak.