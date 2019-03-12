Espor takımları Apex Legends’a akın ediyor

Apex Legends, çıktığı ilk günden itibaren oyun piyasasını alt üst etmeye devam ediyor. Oyuncularla buluştuğu üçüncü gün 10 milyon oyuncu kapasitesine ulaşan Apex Legends, aradan geçen bir ayın ardından 50 milyon kayıtlı oyuncu sayısına ulaştı. Apex Legends’ı bu kadar popüler yapan yalnızca akıcı ve takım odaklı bir oyun yapısına sahip olması değil. Bu kombinasyonun yarattığı heyecan ve etrafında topladığı izleyici kitlesi. Oyuncular ve yayıncıların buluştuğu en popüler adres olan Twitch’in istatistiklerine bakıldığında da bu durum gözden kaçmıyor: Son zamanlarda en çok izlenilen oyun, 178 bin izleyici ortalaması ile Apex Legends!

Ünlü Espor Organizasyonları, Apex Takımlarını Duyurdu!

Son haftalarda tanınmış pek çok espor organizasyonunun Apex Legends için takım kurmaya başladığını gördük. TSM, 100 Thieves, Gen.G ve NRG organizasyonları Apex Legends takımlarını kurdu ya da bireysel oyuncularla anlaştı. Bunların arasından en şaşırtıcı haber ise Team Liquid’den geldi: Call of Duty: Black Ops 4 “Blackout” takımı Apex Legends’a geçti.

Apex Legends’a geçen ekibin bir üyesi olan Tanner “Rogue” Trebb, kararlarının ardındaki gerekçeyi açıkladı: “Oyunun geliştiricileri, espora odaklanmıyor ve herhangi bir etkinlik düzenlemeyi düşünmüyor gibi görünüyorlardı. Blackout’u sahneye taşımaya çalışanlar yalnızca üçüncü taraflardı(topluluklar). Geliştiriciler bu konu ile ilgilenmediler ve herhangi bir şey söylemediler. Bu yüzden yeniden doğma özelliğiyle birlikte Apex Legends ortaya çıktı ve Apex, espor sahneleri için hazır. Apex ekibi bunun için çaba gösteriyor. Bu da Blackout oyuncularının Apex Legends’a geçmesine neden oluyor.”

Kurulan takımların pek çoğunda H1Z1 ve Overwatch gibi oyunlar oynamış profesyonel oyuncular yer alıyor.

Tanner “Rogue” Trebb’in sözlerini destekleyen pek çok gelişme yaşandı. Apex Legends’ın yüksek profilli pek çok oyuncusu diğer oyunlardan geliyor. Gen.G bünyesinde bir araya gelen Apex takımı, Overwatch Ligi’nden emekli olan ve uzun süre Team Fortress 2 oynamış olan iki oyuncuyu barındırıyor. Aynı şekilde, 100 Thieves’in Apex takımı geçmişte Overwatch, Destiny ve H1Z1 gibi oyunlarda tecrübeleri bulunan oyunculardan oluşuyor. TSM’de benzer şekilde H1Z1 Pro Liginde oynamış olan oyunculardan oluşan bir takım kurdu.

Oyunun geliştiricileri, espor etkinliklerini desteklemeyi planladıklarını belirtti.

Oyunun geliştiricisi olan Respawn Entertaiment firması, öncelikli olarak espor etkinliklerini desteklemeyi planladıklarını belirtti. Henüz gelişme aşamasında olduklarını dile getiren ekip, buna rağmen Twitch üzerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştıklarını da ekledi. Apex Legends’da PUBG ve Fortnite gibi battle royale moduna sahip oyunların aksine, henüz, bir turnuva yapısına ya da profesyonel lige sahip değil. (Playerbros)