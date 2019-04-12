Esporseverler '1907 Fenerbahçe' dedi

1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive, 2019 VFŞL Kış Mevsimi Finali’de karşı karşıya gelecek. Bu dev final öncesi Twitter hesabından yaptığımız ankette kullanıcılar 1907 Fenerbahçe'yi favori gösterdi.

12 Nisan 2019, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Esporseverler '1907 Fenerbahçe' dedi

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan’da Riot Games Espor Sahnesi’nde oynanacak. Finalin adı ise 1907 Fenerbahçe-BAU SuperMassive...

Bu dev final öncesi Twitter hesabından yaptığımız ankette kullanıcılar 1907 Fenerbahçe'yi favori gösterdi.

Oyunseverlere 'Dev finalde kazanan sizce kim olur?' sorusunu sorduk.

Bin 12 kişinin katıldığıu ankette yüzde 74'lik oranla kullanıcılar 1907 Fenerbahçe'yi favori gösterirken, yüzde 26'lık oranla kullanıcılar BAU SuperMassive'i favori gösterdi.



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