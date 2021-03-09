Espor sektöründe yeni bir girişim: TETO Games

Eski birer Esporcu olan TETO Games kurucuları, en iyi oyuncu deneyiminini sunmak için yola çıktılar. Özellikle turnuva esnasında, iletişim ve koordinasyon konularında oluşan sorunları adresleyip en düşük operasyonel eforla, hızlı ve efektif çalışan bir sistem tasarlamaya çalıştılar.

Esporcu deneyiminin yanı sıra, bu tür rekabetçi espor turnuvalarını takip eden "esporsever" lerin de ihtiyaçları göz ardı edilmemiş. TETO Games üzerinden organize edilen tüm turnuvaların formatı, takvimi, aşamaları ve grupları kolayca takip edilebilmekte, maç sonuçlarına ve sıralamalara anlık olarak ulaşılabilmektedir.

https://www.tetogames.com sitesi üzerinden ücretsiz olarak oyuncu profili ve espor takımları oluşturulabilmekte, kayıtları açık turnuvalara başvuralabilmekte, geçmiş turnuvaların sonuçları incelenebilmektedir. Tüm espor ve oyun topluluklarına, organizatör ve markalara, kendi turnuvalarını organize etmek isteyen herkese kapılarını açan TETO Games, istenirse profesyonel yayın ve operasyonel destek konularında da hizmet verebilmektedir.