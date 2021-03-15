Espor sahnesine yeni bir takım katıldı: Viable Esports

Türkiye espor arenasına yeni bir takım katılıyor. Viable Esports adıyla yeni bir espor kulübü kuruldu. Organizasyonun kuruluşu sosyal medyadan duyuruldu. Kulüp tarafından takım logosu, oyuncu alımları ve etkileşim amaçlı içerikler paylaşıldı.

Yeni kurulan organizasyon bazı branşlarda arayışlarına başladı. Yine sosyal medya hesabından yapılan duyurularda; ZULA, VALORANT ve PUBG Mobile takımları için alımların başladığı açıklandı. Oyuncu alımlarına başvurmak isteyenler sosyal medya hesabına ulaşabilirler.



