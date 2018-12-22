Espor: Markaların yeni 'oyun alanı'

Dünyada fırtınalar estiren e-Spor konusunda gelmiş geçmiş ilk sinema filmi olan ‘İyi Oyun’ filminin yönetmeni Umut Aral, mobil dönüşümün biçimlendirdiği geleceği Shape The Future sloganı ve zengin içeriğiyle ele alan MMA Forum İstanbul’un konuşmacıları arasındaydı.

Umut Aral, MMA Forum İstanbul kapsamındaki “eSports ile gelecekte zirveye ulaşın” panelinde MMA Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tolon’la bir araya geldi.

Tüm dünyada genç ve çok iyi eğitimli bir kitlenin, e-Spor takipçisi olduğunu belirten Erdem Tolon, “Küresel boyutta 1,5 milyar dolarlık bir endüstri haline gelen e-Spor, markalar açısından büyük iletişim fırsatları sunuyor” dedi.

Tolon, “e-Spor şu anda hem taraftar hem marka hem de içerik açısından incelenmesi gereken, büyüme hızı çok yüksek bir alan. Tüketiciler dünyanın her ülkesinde bu alana yatırım yapan markaları “yüksek teknolojili” “havalı” (cool) olarak tanımlıyor. Taraftarların %91’i en az bir markayı hatırlıyor.” şeklinde konuştu.

Kore’den dünyaya yayılan bir trend olan e-Spor hakkında dünyanın ilk sinema filminin, Türkiye’den çıkmasının önemini vurgulayan Umut Aral, “İnsanlar başkalarının oyun oynamasını izlemeyi seviyorlar. Standart bir League of Legends müsabakasını, geçtiğimiz günlerde 130.000 kişi biletli olarak izledi. Twitch’ten canlı yayında izleyenlerin sayısı ise milyonlara ulaştı. Birkaç sene içerisinde e-Spor müsabakalarının sonuçlarını ve transferleri televizyon haberlerinde görmeye, oyuncuları tanımaya başlayacağız” dedi.

Büyük çoğunluğu genç ve iyi eğitimli bireylerden oluşan e-Spor taraftarları, markalar için ideal bir hedef kitle oluşturuyor. Taraftarların yüzde 71’i ise gelecekte ana aktivitelerden biri olacağını söylerken; yüzde 28’i el-göz koordinasyonu, hızlı ve stratejik düşünme yetisi gibi beceriler gerektiren e-Sporun, olimpik branş olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Dünya çapında bir fenomen haline gelen e-Spor’un, 2024 Paris Olimpiyat’larına gösteri sporu olarak eklenmesi de gündemde yer tutuyor.