Espor lisansı nasıl alınır?

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde, Türkiye E-Spor Federasyonu, Türkiye’de bulunan espor oyuncuları için lisans, tescil ve transfer talimatı yayımladı. Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ”Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu Lisans Talimatımızın yayınlanmasıyla birlikte bugün itibariyle branşımıza gönül vermiş oyuncularımız artık E-Spor lisanslı sporcu olabilecekler. Hayırlı olsun” dedi.

Daha önceki haberimizde talimatı geniş çaplı şekilde incelemiştik. Bu yazımızda üzerinde duracağımız konu ESpor Lisansı’nın kaç yaşında, nasıl ve hangi kurumdan alınacağına ilişkin olacaktır.

ASGARİ YAŞ 6

Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Madde 9- Tescil Süreleri, yaş sınırları, vize ve sezon başlangıç ve bitiş tarihleri konu başlıklı madde de espor oyuncuları (kadın – erkek) için asgari lisans çıkarma ve spora başlama yaşı 6 olarak belirtilmiş. Dolayısıyla, espor lisansı almak istiyorsanız asgari olarak 6 yaşında olmanız yeterli. Ayrıca tescil süresi 1 yıl olarak yazılmış.

Lisansları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Verecek!

Espor lisansı almak isteyen kişi Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvuracak. Dolayısıyla, espor lisansları, diğer spor branşlarında olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından verilecek. Espor lisansı için gerekli olan evraklar;

T.C. Kimlik Numarası Beyanı

Aile hekiminizden veya Devlet Hastahanesinden sağlık raporu (Sağlık raporunu alırken dijital oyunlar için sağlık raporunun istenmesi, yani bilgisayar başında oyun oynamayı etkileyecek bir sağlık sorununun olmadığını belirten bir sağlık raporu olmalıdır)

Doldurulmuş tescil fişi

2 adet vesikalık fotoğraf

Şahsen başvuru yapılabileceği gibi, menajerler veya veli tarafından da başvuru yapılabilir. Size en yakın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na giderek, evraklar önce ilçe müdürlüğüne onaylatılıyor, sonrasında sicil lisans servisinde işlemleri yapılıyor. (Playerbros)