Başkentin ilk teknoloji fuarı I-TECH, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleşecek. I-TECH, milyonlarca takipçisi bulunan ROYAL YOUTH gibi Türkiye'nin en büyük E-Sports takımlarını ağırlayacak, profesyonel takımlar eşliğinde oynanan League of Legends turnuvalarında “FRİG KUPASI” sahibini bulacak.

Ankara'nın En Büyük “Cosplay Yarışması”nı bu fuarda gerçekleştireceğiz. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik, Internet of Things, Drone, E-Spor, E-Müzik, Evde Eğlence, 3D Yazıcılar, Oyun Ekipmanları, Start-up, Melek Yatırımcılar, Mobil Aplikasyon Sistemleri’nin son trend ürünleri fuarımızda olacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası’nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan I-TECH, milyonların takip ettiği Youtuber Orkun Işıtmak'ı ağırlayacak.



