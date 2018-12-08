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Espor hayranları tam tamına 190 milyon saat büyük turnuva izledi

Espor her geçen gün büyümeye devam ederken, bu artık rakamlara da çok net bir şekilde yansımaya başladı. Espor hayranları 190 milyon saat turnuva izledi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 11:19
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Espor hayranları tam tamına 190 milyon saat büyük turnuva izledi

League of Legends, CS: GO, Dota 2 ve Overwatch’in major turnuvaları, espor hayranları tarafından 2018 yılı içerisinde tam 190 milyon saat izlendi. Oyun ve mobil istatistik şirketi Newzoo’nun raporuna göre espor hayranları izlenme sayılarında bu yıl büyük bir artış gösterdi.

Ayrıca şirket raporunda bu espor oyunları için “Batı’nın 4 büyük espor oyunu” dedi. Sadece büyük finalleri ve turnuvaları takip eden Newzoo, Twitch ve YouTube üzerinden yapılan canlı yayınları Game Streaming Tracker aracılığı ile takip etti ve analiz yaptı. Bu etkinlikler ise Worlds 2018, ELEAGUE Major Boston, The International 2018 ve Overwatch Lig Finalleri.

Ayrıca şirket izlenme sayılarında geçen yıla göre çok az bir azalma olsa da Riot Games’in Twitch kanalında artış olduğunu belirtti. İzlenme sayıları açısından en fazla ilgi gören etkinlik ise kuşkusuz Worlds 2018 oldu. (Palyerbros)


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