Verilen bilgilere göre, global gelir artışı beklenen sporlar arasında espor zirvede yer alıyor. Geleceğe yönelik girişimler anlamında güven veren espor, bu anlamda futbol ve basketbol gibi geleneksel sporları geride bırakmış durumda.

2022’de ikiye katlayacak

İlker Uğur’un kişisel Twitter hesabı üzerinden -bu araştırmaya yönelik- aktardıklarına göre, 2018’de 805 milyon dolarlık hacmi bulunan espor sektörü 2022 yılında bu bütçeyi ikiye katlayacak. Espor içindeki büyümede en büyük pay sahibi ise sponsorluk, yayın hakları ve yayın sırasında verilen reklamlar olarak görülüyor. Bu konuda yorum yapan Uğur, “Geleneksel spora göre daha eşit ama sağlıksız gelir dağılımı. Tanınmış bir spor kulübü espora girerken kendi sporunun yer aldığı bir oyunu(NBA, FIFA vb), halihazırda kurulmuş bir espor takımını bünyesine alarak, kendi markası altında ve yeni bir taraftar kitlesini hedefleyerek oluşturuyor. Mantıklı olan da bu zaten.” yorumunu yapıyor.

Geleneksel spor kulüpleri espora girerken neden çekiniyorlar?

PwC’nin araştırmasında geleneksel spor kulüplerin espor konusunda çekimser davranmaları üzerine de birtakım veriler yer alıyor. Üç maddede bu konudan bahseden araştırma, “Gelir modelinin anlaşılmaması, kitlenin ve kültürün anlaşılmaması ve ekosistemin henüz gelişmemiş olması” nedenlerini sıralıyor. Ayrıca Uğur da bu konuda “Buna bir ek yapmak istiyorum” diyerek “Ekranda olan bitenin anlaşılmaması” maddesini de öne sürüyor. (Playerbros)