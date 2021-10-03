Espanyol - Real Madrid maç sonucu: 2-1

La Liga 8. hafta mücadelelerinde deplasmanda Espanyol ile karşılaşan Real Madrid sahadan beklemediği bir sonuçla ayrıldı. Espanyol, güçlü rakibini Raul de Tomas ve Aleix Vidal'in golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Espanyol ilk yarısı 1-0 biten mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 17. dakikada Raul de Tomas'ın golüyle öne geçen Espanyol devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Karşılaşmanın 2. yarısında 60. dakikada ev sahibi ekip Aleix Vidal'le farkı 2'ye çıkardı. Eflatun Beyazlı ekip 71. dakikada Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirse bile sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.