Espanyol-Barcelona maç sonucu: 0-4

İspanya'da oynanan derbide Barcelona rahat kazandı. Açılışı müthiş bir frikik golüyle Messi yaparken, 26'da genç Dembele sahneye çıktı, Messi'nin asistini güzel değerlendirdi ve farkı 2'ye taşıdı. Barcelona'nın diğer bir yıldızı Luis Suarez 45. dakikada attığı golle takımını rahatlattı ve ilk yarının skorunu belirledi.

2. yarıdaki tek golü ise yine bir harika serbest vuruş golüyle Lionel Messi kaydetti. Espanyol'un maçın 2. yarısında attığı gol, VAR sonrası iptal edildi ve karşılaşma Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyetle Barcelona La Liga'daki liderliği sürdürürken, ev sahibi Espanyol 9. sırada kaldı.



