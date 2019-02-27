Kariyerini 2016'dan bu yana Türkiye'de sürdüren 22 yaşındaki Esosa, Ünye 1957 Spor maçında orta sahadan aldığı pasın ardından kaleciyle beraber 5 rakip oyuncuyu geçerek jeneriklik bir gole imza attı.

Attığı gol sosyal medyada binlerce kez izlenen ve beğeni alan Esosa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat şehri ve takımı için şampiyonluk yolundaki çok önemli bir karşılaşmada fileleri havalandırdığını belirterek, "İlk önce özel bir gol atmadığımı düşündüm. Benim için normal bir şeydi çünkü antrenmanlarda sürekli böyle goller atıyordum. Ama taraftarların tepkisini gördükten sonra çok özel bir gol attığımın farkına vardım. Benim için unutulmaz bir hatıra olacak. Bu golü hiçbir zaman unutmayacağım. Taraftarın desteğini ve mutluluğunu hep hatırlayacağım." diye konuştu.

Yetenekli bir oyuncu olduğunu ve bunu Ünye 1957 Spor maçında gösterdiğini aktaran Priestley Irogue Esosa, attığı golün sosyal medyada büyük yankı uyandırmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Dürüstçe söylemek gerekirse attığım golün sosyal medyada bu kadar yankı bulacağını hiç beklemiyordum. Tepkiler çılgıncaydı. Maradona ile Messi'nin golüne benzettiklerini gördüm. Telefonumdan golü defalarca izledim. O anı tekrar tekrar yaşadım. Sosyal medya enterasan bir mecra. Bunun daha iyisini yapabileceğim konusunda kendime güveniyorum."

"İlk zamanlarda hiç kimse bana güvenmiyordu"

Nijerya'da zor zamanlar geçirdiğini ve daha önce Almanya ve Yunanistan'da da futbol oynadığını vurgulayan Esosa, şöyle devam etti:

"Türkiye'den önce başka ülkelerde de bulundum. Almanya'da Bochum ve Yunanistan'da PAOK'un genç takımlarında oynadım. Türkiye'ye geldiğimde omzumdan sakatlık yaşamıştım. Dört ay futbol oynayamamıştım. Kendimi ispatlamak istiyordum ve Türkiye'de kalmaya karar verdim. Sıfırdan başladım. Burada bir kariyer planladım. İlk önce Iğdır'da oynadım. İlk zamanlarda hiç kimse bana güvenmiyordu. Daha sonra birkaç antrenör bana inandı. Onlara teşekkür ediyorum. Beni antrenmanda bir defa izlediler ve transfer edilmemi istediler. Başkana çok ısrar ettiler ve transferim gerçekleşti. Zor bir durumdu benim için. Her maçta en iyi performansı sergilemeye çalıştım. Çok çabaladım. Mücadele etmeyi seviyorum."

2016'da Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın genç takımlarında antrenmana çıktığını ifade eden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Türkiye'de üst seviye liglerde birçok maçı izliyorum. Birçok iyi oyuncu var. Dünya'daki en iyi taraftarların Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Fırsat verilirse Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynayabilecek durumda olduğumu düşünüyorum. Oralarda neden oynamayayım ki? Daha organize futbol oynanıyor, daha yetenekli futbolcular var. Bunlar, benim bu liglerde oynayabilmemi kolaylaştıracak etkenler." değerlendirmesinde bulundu.

AA