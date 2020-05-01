Eşofman fark attı

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Herkes takım elbise, mendil falan. Baba çıkıyor darmaduman. Oyuncusu gibi. Adamın anası ağlamış, futbolcular çamur içinde kirlenmiş. O ne öyle takım elbise falan. Düğüne mi gidiyorsun? Futbolun kıyafeti eşofmandır" demişti.

Yılmaz Vural'ın sözlerinin ardından Twitter'da takipçilerimize "Yılmaz Vural'ın sözlerine katılıyor musunuz? Teknik adamlar saha kenarında eşofman mı giymeli, takım elbise mi?" sorusunu yöneltmiştik.

1.328 kişinin katıldığı ankete %70 Eşofman,%30 Takım elbise cevabı verildi.