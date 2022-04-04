Kayaalp, karşılaşmaya çıkmadan önce Yozgatlı hemşehrisi Eslem Fatma için güreştiğini ve müsabakanın gelirini tedavisi için kullanacağını açıkladı. Eslem Fatma’nın ailesi de Kayaalp’in açıklamalarını sevinçle karşıladı. Baba Sefa Altındağ, "Yayınımıza konuk olarak geldi ve sonrasında Eslem Fatma’mızdan kopamadı. Dünya genelinde Eslem Fatma’mızın isminin duyulması için Rıza ağabeyimizden rica etmiştik. Kendisi bize çokbüyükbir sürpriz yaptı. Kazandığı gelirin tamamını Eslem Fatma’ya vereceğini belirtti. Eslem Fatma’mız normalde uyuyan bir bebek; final gecesi uyumadı, onu izledi. Rıza ağabey kızımın sesini tüm dünyaya duyurdu. Allah, razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.