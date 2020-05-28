ESL Türkiye Şampiyonası’nda kupa sahibini buldu

Türkiye’nin en prestijli CS:GO turnuvası olan Intel ESL Türkiye Şampiyonası‘nın kış sezonu finali bugün izleyici karşısına çıktı. Finalde Boca Boston ve Sangal Esports karşı karşıya geldi.

Engin “MAJ3R” Küpeli önderliğindeki Sangal’ın seçimi olan Inferno haritasında dev final başladı. BO5 formatında olan finalin ilk haritasında Sangal, baskın olduğu ilk yarıyı 9-6 önde kapattı. İkinci yarıda ise geri dönüşe imza atan Yasin “xfl0ud” Koç’lu Boca Boston, 16-13 ile ilk harita puanını hanesine yazdırdı.

İkinci harita ise Dust2 oldu. Türkiye’de bu haritayı açık ara belki de en iyi oynayan takım olan Boca Boston, T tarafında devreyi 9-6 önde kapattı. Özellikle Baran “Izzy” Yılmaz’ın göz doldurduğu harita, 16-9 Boca üstünlüğü ile sona erdi. 1.57 rating ile dikkat çeken Izzy, takımına ikinci harita puanını getiren ana faktör oldu.

Serinin üçüncü haritası ise Sangal’ın seçimi olan Mirage’di. 2-0’ın özgüveni ile rakibin seçtiği haritada da üstünlüğünü koruyan Boston, CT tarafında başladığı haritada Sangal’a adeta göz açtırmadı. İlk yarının sonunda biraz olsun toparlanan Sangal Esports, devreyi 6 raunt kazanarak tamamlamış oldu.

İkinci yarıda ise oldukça kritik olan tabanca raundunda galip gelen taraf Sangal Esports’tu. Ekren “L0GICMAN” Aydın’ın önemli işler yaptığı raunt sonunda skor 9-7’ye geldi. Fakat bir sonraki rauntta Izzy’nin 3v1 durumda imza attığı muhteşem clutch raundu, Boca Boston’u ikinci yarıda yeniden hayata döndürdü.

Art arda rauntların ardından Sangal, savunmada duvarları ördü ve skoru 12-12’ye getirerek nihayet durumu dengeledi. Dengenin ardından raunt kazanmaya da devam eden ve 12-7’den başlayan dönüşünün ardından skoru 14-12’ye getiren Ahmet “paz” Karahoca ve ekibi, L0GICMAN’in şovuna devam etmesi ile 15-12’yi de yakaladı. Haritada fişi çeken Sangal Esports, 16-12 ile Boca Boston’un 3-0 hayaline son verdi ve dev finalde durum 2-1’e geldi.

Nuke haritasında devam eden seride ise Boca Boston yine haritaya iyi başlayan taraf oldu. Savunmada Sangal’ın hiçbir hatasını affetmeyen Berat “MYTH” Yüksel’li Boston, 7-1’lik üstünlüğü elde etmeyi bildi. Oldukça hızlı oyunlara sahne olan haritada kaos hakimken, bu kaostan yararlanan taraf ise Boca Boston’dan başkası değildi. İlk yarıyı 11-4 üstünlükle kapatan taraf Caner “CyderX” Demir kaptanlığındaki Boca Boston oldu.

Tabanca raundunu da kazanan genç kadro, Sangal karşısında durumu 15-4’e getirdi. Maç puanını da alan ve 16-4 ile durumu 3-1’e getiren Boca Boston, ESL Türkiye Şampiyonası’nın kış sezonunun şampiyonu oldu!

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