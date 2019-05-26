Türkiye’nin en iyi CS: GO takımlarının yarıştığı ESL Türkiye Şampiyonası Yaz Sezonu başlıyor. Üstelik sezon final bu sefer İzmir’de oynanacak.

16 Haziran tarihinde başlayacak olan Yaz Sezonu için takımlar çoktan hazırlandı. LOG Esports, Valstars Gaming, COZA Esports ve Arena Bulls takımlarını direkt şampiyonaya davet eden ESL, diğer takımları da açık ve kapalı elemelerle belirleyecek.

Açık Elemeler 16, 23 ve 29 Haziran tarihinde düzenlenecek. İsteyen her takımın başvurabileceği bu elemelerden geçen takımlar şampiyonada yer almaya hak kazanacak. Açık Elemeler’e başvuru yapmak için ESL Türkiye’nin internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

Kapalı Elemeler ise yine ESL’in davet ettiği takımlar arasında oynanacak. Toplamda açık ve kapalı dört elemeden geçecek olan takımlar arasında başarılı olanlar şampiyonada yer alacak. Turnuvanın Kapalı Elemeler’i ise 30 Haziran tarihinde oynanacak.

Tüm elemelerden başarıyla geçecek olan takımlar 8 haftalık lig maratonuna başlayacak. Bu süreçte tüm takımlar her hafta iki harita üzerinden birbirleriyle karşılaşacaklar. Lig sonunda ilk dörte kalan takımlar play-off’lara katılmaya hak kazanacak. u sezon Şampiyon olan takım EPEC’e katılmaya hak kazanacak olup, ligi ikinci bitiren takım ise MDL’in yeni sezonuna katılabilmek için Climber Cup oynamaya hak kazanacak. Ayrıca turnuvanın finali bu sezon İzmir‘de oynanacak.(Playerbros)