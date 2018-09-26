Turnuvada yarışacak 8 takım, 4’er kişilik 2 farklı grupta yer alacak takımlar bo3 formatında birbirleriyle karşılaşacaklar. Toplam ödül ise 250.00$. Gruplar ise şu şekilde:

A Grubu’nda; Natus Vincere,mousesports, Fnatic ve Gambit yer alırken, B Grubundaise; FaZe Clan, G2 Esports, NRG ve Team Liquid bulunuyor.

FACEIT Major: London 2018 turnuvasını kazanan ve dünya sıralamasında 1. olan Astralis, dünya sıralamasında 9. sırada yer alan NiP ve dünya sıralamasında 4. sırada yer alan MIBR, 28-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan BLAST Pro Series turnuvasında yer alacakları için, ESL New York 2018 turnuvasına davet edilmedi.

Peki takımlar ne durumda?

Natus Vincere bildiğiniz üzere FACEIT Major: London turnuvasında final oynadı. Dolayısıyla turnuvanın mutlak favorisi olarak görülüyor.

Team Liquid ise SK takımından entry-fragger oyuncusu TACO’yu kadrosuna katmıştı. Turnuvada TACO’nun performansı Team Liquid takımını çok etkileyecek gibi gözüküyor.

FaZe Clan ise inişli – çıkışlı performansı sürüyor. Faceit Major: London 2018 turnuvası yarı final maçında Astralis ile karşılaşan FaZe Clan, mirage mapinde çok iyi bir CT savunması yapmasına rağmen 16-14 kaybetti ve 2. maçıda kaybederek Astralis takımına elenmişti. Nitekim, bu turnuvada da favori olarak göstermek yanlış olmaz çünkü Astralis gibi en formda takım turnuvada yok.

NRG ise belki de çoğu kişinin adını duymadığı takım olabilir. Çünkü son zamanlarda müthiş bir çıkış yakaladılar ve HLTV dünya sıralamasında 13. sıraya kadar ilerlediler. En son IEM Shanghai 2018 turnuvasını kazanarak 125.000$ ödülün sahibi oldular ve adından söz ettirdiler. Dolasıyla NRG takımı bu turnuvada bir sürpriz yapabilir mi merakla bekliyoruz.

Kaynak: Playerbros