Eskrimciler, Avrupa arenasında

Avrupa Eskrim Şampiyonası bugün Almanya’da başlayacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota almak adına ödem taşıyan şampiyonada Türkiye adına kılıç ve flöre branşlarında 10 sporcu mücadele edecek. Kılıç kategorisinde 6, flörede ise 4 sporcu madalya yarışı verecek.

Şampiyonada Türk sporcular ve kategorileri şöyle:

Bireysel Flöre: Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu, Engin Batuhan Menküer, İrem Karamete, Bireysel Kılıç: Enver Yıldırım, Hakan Yıldırım, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Fatma Zehra Köse,

Kadınlar kılıç takım: Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse.