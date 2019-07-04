Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi

SİVAS (DHA) - Sivas'ın ev sahipliğinde 26 Haziran'dan bu yana devam eden Eskrim Türkiye Şampiyonası, bugün sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından epe, flöre ve kılıç branşlarında '10-12 ve 14 yaş altı' çocuk eskrimciyi bir araya getiren şampiyonada Türkiye'nin 34 ilinden 1500'den 1500 fazla eskrimci madalya için ter döktü.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 sezonu faaliyet programının son turnuvası olan 'U10-U12-U14 Erkekler - Kızlar Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şu şekilde:

U14 Erkek Epe: 1. Egemen Oktay, 2. Ardıç Karan Safcı, 3. Cengizhan Öner

U12 Kızlar Epe: 1. Naz Gökkaya, 2. Melike Karadavut, 3. Zeynep Sevim Uçkaya (Alanya S.K.) 3-Dalya Kıyıcı

U12 Erkekler Epe: 1. Mert Ahmet Koç, 2. Deniz Fergan Öztürk, 3. Rüzgar Kalender 3. Doruk

U14 Kızlar Epe: 1. Aleyna Ertürk, 2. Yağmur Sönmüş, 3. Naz Kayra Özcan, 3. Duru Fazlıoğlu

U14 Kızlar Epe Takım: 1. Antalya, 2. Çankaya Eskrim, 3. Antalya

U14 Erkek Epe Takım: 1.Mersin Eskrim S.K, 2. Antalya Ferdi B, 3-İstanbul Ferdi İfa

U10 Kızlar Epe: 1. Tuğsem Recepoğlu, 2. Eda Ustabay, 3. Irmak Bakır, 3. İlke Taşbaş

U14 Erkek Flöre: 1. Batuhan Mazlumoğlu, 2. Tan Sezer, 3. Baran Çobanoğlu, 3. Ada Budak

U12 Kızlar Flöre: 1. İlayda Bengisu Güler, 2. Begüm Şahabettinoğlu, 3. Duru Şahmeran, 3. Azra Elif Aktaş

U12 Erkek Flöre: 1. Halim Yiğit Ünver , 2. Arda Barış Demircan, 3.Baray Polat, 3.Denizalp Güçel

U14 Kızlar Flöre: 1. Fatıma Zehra Anbarlılar, 2. Almıla Birçe Durukan, 3. Şevval Pelin Cantenar, 3. Elif Su Ay

U14 Kızlar Flöre Takım: 1. Altınyurt A Takımı, 2. Fethiye Eskrim B Takımı, 3. Fethiye Eskrim A Takımı

U14 Erkek Flöre Takım: 1. Marmara A Takımı, 2. İzmir Ferdi B Takımı, 3.İstanbul Ferdi Takımı

U10 Erkek Flöre: 1. Melik Ata Boz, 2. Doruk Tosun, 3. Kuzey Aydemir, 3. Çağın Akgül

U10 Kızlar Flöre: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. Deniz Ege Sanyürek, 3. Nehir Girit

U14 Erkek Kılıç: 1. Enes Talha Kalender , 2. İsmail Tuna Biçicioğlu, 3. Tolga Aslan, 3. Alkım Öztürk

U12 Kızlar Kılıç: 1. Zehra Nehir Cihan, 2. Eylül Bahar Özden, 3. Zeynep Babacan, 3. Ecrin Çimen

U14 Kızlar Kılıç: 1. Pınar Miray Şişik, 2. Damla Demirkol, 3. Alara Çermen, 3. Defne Lal Oruncak

U12 Erkek Kılıç: 1. Nedim Semih Mescioğlu, 2. Ateş Efe Toker , 3. Arda Tanerler, 3. Toprak Altınçekiç

U14 Kızlar Kılıç Takım:1. Parat Ripost, 2. Ict -A, 3. Pars A

U14 Erkek Kılıç Takım: 1. Bursa Ferdi A, 2-Ankara Ferdi, 3. Demirspor Kulübü

U10 Kızlar Kılıç: 1. Duru Kayalar, 2. İrem Melek Bayrak, 3. Duru Ayşe Özgönül, 3.Irmak Şenoğlu

U10 Erkekler Kılıç: 1. Arda Takka, 2. Tuna Çalışkan, 3. Yavuz Selim Gezer, 3. Uluç Eke

(FOTOĞRAFLI)