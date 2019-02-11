Eskrim Epe Federasyonu Kupası sona erdi

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Gençler Eskrim Epe Federasyon Kupası' sona erdi.

9-10 Şubat tarihleri arası Türkiye Eskrim Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli 11 ilden 81 sporcunun katıldığı 'Gençler Eskrim Epe Federasyon Kupası' Tenis Kompleksinde yapılan final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. İki gün boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan Gençler Eskrim Epe Federasyon Kupası sonunda genç erkekler epe kategorisinde Mehmet Tezcan birinci, Hilmi Taha Ekenler ikinci, Doruk Çika üçüncü ve Ali Ege Say dördüncü olurken, Genç kadınlar epede ise Aleyna Kılbaş birinci, Lal Erman ikinci, Merve Ersoy üçüncü ve Çağla Karabağ dördüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ve Türkiye Eskrim Federasyonu As Başkanı Ahmet Hakan Hayber tarafından verildi.

İHA