ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında var mı? sorusunun yanıtı EDHO takipçileri tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'In 12 Ocak Salı günü yayın akışında olmaması soru işaretlerine sebep oldu. Dizinin sıkı takipçileri, en son 29 Aralık 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşan EDHO'nun bu akşam yeni bölümü olup olmadığını merak ediyor, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı, yok mu? (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan son bölümün finalinde Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemişti. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm için meraklı bekleyiş sürüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı, yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı, yok mu? sorusunun yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlarda yer almamıştı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm için bir hafta daha bekleyecek. EDHO'nun 179. bölümü bu akşam ATV ekranlarında olmayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok, ne zaman?

Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle ara veren EDHO, bu hafta da ATV ekranlarında yayınlanmayacak, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı nedeniyle ekranlarda olmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. bölümü 19 Ocak Salı günü sevenleri ile buluşacak ve kaldığı yerden devam edecek.

ATV yayın akışı (12 Ocak Salı)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma (527. Bölüm)

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

22.45 Maraşlı (1. Bölüm)

02.00 Akıncı (2. Bölüm)

05.15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (167. Bölüm)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.