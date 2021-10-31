7. sezonu ile ekranlara geri dönmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere EDHO, 26 Ekim Salı akşamı 200. bölümün ATV ekranlarında olacağı duyurulmuş ancak ATV, diziyi son anda yayın akışından çıkarmış ve Baba Parası isimli sinema filmini yayınlamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları kötü bir sürprizle karşılaşırken Oktay Kaynarca'dan flaş bir paylaşım geldi. Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Kaynarca, dizinin akıbeti hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunarak veda mesajı yayımladı. ATV ile yaşanan kriz sonrasında EDHO'nun bittiği düşünülürken, dizinin yönetmeni Onur Tan'dan umut dolu bir paylaşım geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?

EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı. Kaynarca, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO başka kanala mı geçecek, final mı yaptı? Eşkıya dizisi 200. bölüm yayınlanacak mı?

ATV ile yaşanan kriz sonrasında EDHO'nun bittiği düşünülürken, dizinin yönetmeni Onur Tan'dan umut dolu bir paylaşım geldi. Tan, Kaynarca'nın paylaşımını alıntılayarak, ''Reis'in eli vedaya eğil, yeni bir merhabaya kalkar... Ben biliyorum, güvenin beklemede kalın.'' dedi. Onur Tan'ın bu paylaşımı izleyicileri umutlandırsa da kısa süre sonra ünlü yönetmenden de bir veda paylaşımı geldi.

Onur Tan'ın paylaşımı şu şekilde:

''Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...''