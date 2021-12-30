Eskişehirspor'un talebine Trabzonspor'dan ret
Geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ile antrenörlere ve bazı kulüplere olan borçlarından dolayı transfer yasağı alan Eskişehirspor, Trabzonspor Kulübü'nden borçların durumuyla ilgili talepte bulundu.
Bordo-mavili kulübe gönderilen resmi yazıda, "2021-22 futbol sezonu kapsamında ara transfer dönemi için kulübünüze mevcut borcumuz baki kalmak şartıyla gerekli imzanın verilmesi konusundaki hassasiyeti göstermenizi saygılarımızla arza ederiz" denildi.
Trabzonspor Kulübü, Eskişehirspor'dan gelen bu talebi reddetti. Eskişehirspor'a cevaben gönderilen yazıda, "Kulübümüze borcunuzla ilgili muvafakat talebiniz Yönetim Kurulumuzca olumlu karşılanmamıştır" denildi.