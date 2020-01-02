Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını, 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Side Hane Garden Hotel’de yapacak. 10 günlük kamp dönemine girecek olan takım iki hazırlık maçı yapacak. Eskişehirspor 7 Ocak Salı günü Hansa Rostock, 10 Ocak Cuma günü ise Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile karşılaşacak.

39 kişilik kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şu şekilde; Melih Ağa, Ekrem Kılıçarslan, Ebrar Yiğit Aydın, Alp Köseer, Berkay Dabanlı, Erdal Akdari, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bedirhan Altunbaş, Hakan Aslantaş, Muhammed Yahya Akbulut, İbrahim Sissoko, Jesse Sekidika, Kamal Issah, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Buğra Çağlıyan, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Mete Kaan Demir, Hasan Ulaş Uygur, Emre Güral, İbrahim Halil Öner, Metehan Altunbaş, Furkan Balaban, Yiğit Utku Gök, Emir Omurtak, Sezgin Çolpan, Selman Çiftkanatlı, Bilal Ceylan, Bedirhan Akçay, Hamed Abiodun, Sunday Alimi, Doğukan Ünal, Berkay Tanır ve Göktuğ Ünüvar.

Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak olan Eskişehirspor şehre dönerek 14 Ocak Salı günü Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenmanlarına devam edecek.