Eskişehirspor’un U19 takımında forma giyen yetenekli genç oyuncu Kaan Öztürk (20) trafik kazasında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Kaan Öztürk idaresindeki araç, önceki gece saatlerinde Kütahya istikametinden gelirken yoldan çıktı. Çevre yolu istikametine seyir halinde iken Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ‘Evladımızı kaybettik’ Eskişehirspor’dan yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi.

TFF ve kulüpler mesaj yayınlandı

Eskişehirspor’un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk’ün trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler başsağlığı mesajı yayınladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı: “Eskişehirspor U19 Takımı’nda forma giyen Kaan Öztürk’ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.” Kaan için profesyonel kulüpler de başsağlığı mesajı paylaştı.