TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Keçiörengücü’nü Ankara’da 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda ikinci deplasman galibiyetine ulaştı. Sezonun ikinci yarısının başlaması öncesinde birçok futbolcusu takımdan ayrılan Eskişehirspor, deplasmanda ligin iddialı takımlarından Keçiörengücü ile karşılaştı.

Bu maç öncesinde çıktığı 9 deplasmanda, 6 yenilgi, 1 galibiyet, 2 de beraberlikle sadece 5 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, Ankara temsilcisini Onur Bayramoğlu’nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Eskişehirspor, sezonun ikinci deplasman galibiyetini alarak puanını 9’a çıkartırken, lig tablosunda yine son sırada yer aldı. Eskişehir temsilcisi, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Adanaspor’u konuk edecek.

ESKİŞEHİR (AA)



