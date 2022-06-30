Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Sözleşmesini en son 1 Şubat 2021 tarihinde uzatan başarılı eldivene, Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. Cengiz Alp'in Eskişehirspor altyapısından yetiştiğinin ve transferi ile kulübe para kazandırdığının vurgulandığı mesaj şöyle:

"Altyapımızdan yetişen, transferiyle kulübümüze kazanç sağlayan, yükselen performansıyla bizi gururlandıran kalecimiz Cengiz Alp Köseer takımımızdan ayrılmış bulunmaktadır. Oyuncumuza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Başkan Mehmet Şimşek: Bir futbolcu kendini yetiştiren kulübe nasıl para kazandırır?

Kişisel sosyal medya hesabından oyuncusunu tebrik eden Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, 19 yaşındaki kalecinin transferinden gelen yetiştirme ücretiyle Lawal dosyasının kapandığını ve Cengiz Alp'in alacağı olan 140 bin TL'yi silmesine vurgu yaptı.

Başkan Şimşek'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Hayırlı olsun Cengiz Alp Köseer. Kalecimiz, Eyüpspor’a transfer olmuştur. Yetiştirme bedelinden gelen para ile FIFA dosyası olup elinde puan silme cezası (-3, -6 ve küme düşme) olan 283 bin Euro’luk (avukat + faiz) Lawal dosyası kapatılmıştır. Cengiz Alp, Eskişehirspor’dan alacağı olan 140 bin TL'yi silmiştir. Ayrıca sözleşmesine ikinci satışından %15 pay alma hakkı Eskişehirspor’dadır diye madde eklenmiştir. Allah yolunu açık etsin kardeşim.''