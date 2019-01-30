Eskişehirspor’da yüzler gülüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, transfer tahtasının açılmasının ardından “Zaman zaman sahaya çıkamadık, değişik yerlere gitmek zorunda kaldık. Benim adıma da bugün tekrar teknik direktör olduğumu hissettim” dedi.

Eskişehirspor, ligin 20. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde sürdürdü. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından sezon başında anlaşılan fakat lisans çıkarılmayan oyuncular da çalışmalarda yer aldı. Yeni oyuncularıyla birlikte hedef yenileyen Siyah Kırmızılı ekipte oyuncuların neşeli tavırları dikkat çekti.

“Gençleri Türk futboluna kazandıracağız”

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fuat Çapa, gençlere önem vereceklerinin altını çizdi. Çapa, “Şöyle bir yol haritası izleyeceğiz bundan sonra. Gençlerimiz bir kere bizim göz nurumuz. Onları göz ardı etmeyeceğiz. Onları mümkün olduğu kadar üzerine koyarak, Türk futboluna ve Eskişehirspor’a kazandıracağız. Diğer taraftan 6 aydır burada bekleyen, her fedakarlığı yapan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sözleşmelerinden çok büyük bir kısmını fedakarlık ederek sildiler. Şu anda öncelikle borcumuz olan oyunculardan kimleri değerlendirebiliriz ona bakacağız. Onların borçlarını yapılandıracağız. Böylece dosya sayısını da azaltacağız. Eğer onların içinde bir alternatif üretmezsek dışardan oyuncu getirebilmek için imkanlarımıza bakacağız. Çok fazla bir zamanımız yok bu bir gerçek. Yaklaşık 36 saat içinde yapmamız lazım bunu. Semih gitmemiş olsaydı belki o mevkiye sıcak bakmayabilirdik. Değişik şekilde çözebilirdik ama böyle bir ortam olunca da ilk tercihimiz o olmalı. Berkay Boluspor’da tamamen idmanlara katılmış. İdmansız bir oyuncu da değil. Takım idmanı yapmış bir arkadaşımız. Buraya da gelmeyi gerçekten de çok istedi. Burada başladı onun Türkiye hayatı. Maalesef istenildiği gibi gitmedi. Gelip bizden bir şans istedi ve inanın dosyasında fedakarlık yaparak geldi. Diğer isimlerden birkaç tane daha görüştüğümüz var ama onlar daha netleşmedi. Bu akşam veya yarın öğlene kadar netleşir diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“6 ay futbol oynamamalarına rağmen çalıştılar”

Sezon başında anlaşılan fakat lisansı çıkarılamayan futbolcuların büyük fedakarlık yaptığını belirten Çapa, “Kerim Avcı dışında herkes burada. Onların moral motivasyonu da benden belli oluyordur. Gerçekten ortam çok değişik. Ben onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbol kamuoyunu biliyorsunuz. Bir ay, 2-3 ay maaşı ödenmediği zaman idmanlara çıkmayan oyuncu grupları olduğunu biliyoruz. Bunlar 6 ay futbol oynayamadı ama buna rağmen çalıştılar. Bu yüzden onların emeğine, onların yüreğine teşekkür etmek lazım. Sadece ben değil şehir olarak teşekkür etmek lazım. Cuma günü tamamen umutlarımız kaybetmiştik. Tekrar bir 31 Ağustos akşamı yaşamak istemiyorduk arkadaşlarımızla. Bunu anlattık. Onlar da zaten soruyorlardı. ‘Biz ne yapalım’ diye. Cuma günü akşam, Beşiktaş muhabbeti vardı, diğer takımlardan bazı telefonlar almıştık. Bu bizi biraz umutlandırmıştı açıkçası. Cumartesi günü olay tamamen değişik yöne gitti. Bizi daha çok umutlandıran telefonlar geldi. Pazartesi günü de bu işin olacağına tamamen inandık. Balıkesirspor maçından önce de tekrar görüştük. ‘Gidin diğerleri ile görüşün, biz bu işi yüzde 99.9 çözeceğiz. Diğerleri imza atmadan önce bize de haber verirseniz en azından paylaşmış oluruz. Tekrar dönmek isterseniz de ilk tercihimiz sizler olursunuz’ dedik. Hatta bazı oyuncularımız sağlık kontrolünden geçtikten sonra geldiler, bazıları masada otururken bizi arayıp ‘durum nedir’ diye sordular. Bu da açıkçası bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Ben bugün tekrar teknik direktör olduğumu hissettim”

Cemali Sertel transferi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fuat Çapa şunları kaydetti:

“Bazı şeyleri de gizlemenin bir anlamı yok. Sadece sizin beklediğiniz, tahmin ettiğiniz takım olmadı. Transferin, şekli, oluşumu tamamen değişik bir şekilde oluştu. Burada Cemali’nin transferi bu tahtayı açmamızda yüzde 100 etken oldu bu bir gerçek. Bu sezonun özlenen tablosu bu hafta yaşanacak. Çünkü biliyorsunuz sezona başlama hedeflerimizi, hazırlıklarımızı çok yakından takip ettiniz. Siz de bizleri o kadro ile lige başlamış olsaydık daha yerlerde bekliyordunuz haklı olarak. Biz de öyle düşünerek yola çıkmıştık. Benim adıma da bugün tekrar teknik direktör olduğumu hissettim. Zaman zaman sahaya çıkamadık, değişik yerlere gitmek zorunda kaldık. Bundan dolayı çok da eleştiri aldık. Bunu da biliyoruz. Özellikle sonuçlar istediği yere gitmediği zaman. Bu ortamlar oluşmamış olsaydı belki de burada ne siz olacaktınız ne de biz.”

Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Core, kuvvet çalışmasının ardından yarım sahada gerçekleşen oyun ile antrenman yaklaşık 90 dakika sürdü.

İHA