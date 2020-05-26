Eskişehirspor’da "sosyal mesafeli" bayramlaşma

Eskişehirspor’da teknik heyet ve futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde kamp sürecine devam eden siyah-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcuları için bayramlaşma töreni düzenledi.

26 Mayıs 2020, Salı 18:48 Son Güncelleme:
- A +
Eskişehirspor’da 'sosyal mesafeli' bayramlaşma

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik heyet ve futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde kamp sürecine devam eden siyah-kırmızılı takımın teknik heyeti ve futbolcuları için bayramlaşma töreni düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilen bayramlaşma törenindeki açıklamalarına yer verilen Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, pandemi sürecinin bir an önce geçmesini umut ettiğini belirterek, nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diledi.

Bayramlaşmadan sonra teknik direktör Mustafa Özer idaresindeki futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve pas çalışması yaptı.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...