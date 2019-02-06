Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fuat Çapa ve Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısında Basın Sözcüsü Köksal, ligin 22. haftasında pazartesi günü oynanacak olan Denizlispor maçını hafta sonuna aldırmaya çalıştıklarını, ancak federasyon ve yayıncı kuruluşun kabul etmediğini söyledi. Köksal, "Öncelikle Denizlispor maçı ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz federasyon Denizlispor maçını pazartesi gününe verdi. Biz kulüp yönetimi olarak gerekli mercilerle, federasyona gerekli başvuruları yaparak, maçın hafta sonuna alınması ile ilgili bildirdik. Bununla alakalı çalışma da yaptık ama hem yayıncı kuruluş hem de federasyondan kaynaklı maçımız pazartesi günü olacak. Her şeye rağmen pazartesi günü Eskişehirspor taraftarlarının pazartesi günü de olsa bizi bu zorlu mücadele yalnız bırakmayacaklarından eminiz" dedi.

Yeni transfer Jesse’nin durumuyla ilgili de konuşan Köksal, "Jesse de artık aramızda bunu dün size de bildirmiştik. Sırbistan Federasyonuna bir evrak yazışmasının gecikmesi nedeniyle Jesse gecikmeli de olsa aramıza katıldı. Bundan sonra bu süreçte Eskişehirspor’un başarısı için bizle birlikte olacak" diye konuştu.

"Türk futboluna kazandırdığımız 12-13 tane yeni isim oldu"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, Türk futboluna yeni isimler kazandırdıklarının altını çizerek, "İlk devreyi genel olarak değerlendirecek olursak bizim adımıza çok zor, sancılı bir süreçti ama çok kazançlı bir süreç oldu. Bu bir gerçek. Yaşamış olduğumuz bu ilk devre özellikle çekmiş olduğumuz çilenin bize çok getirileri oldu. En azından şu anda Türk futboluna kazandırdığımız 12-13 tane yeni isim oldu. Bu yaşamış olduğumuz sancılı sürecin meyvesi oldu. Eskişehirspor bu anlamda çok şey kazandı. Gelişim açısından 6 ay önce, 6 ay sonraya baktığımız zaman hepsinin de bireysel anlamda çok gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatırlarsanız şunu söylüyordum basın toplantılarında, bizim yaş ortalamamız 19-20, diğer takımların 27-28 dedik. Şu anda biz 25 olduk. Aradaki farkın ne kadar olduğu çok net bir şekilde de görmüş olduk. Bu işin olmazsa olmazı, doğru bir harmanlama yaptığımız zaman çok güzel bir kadronun ortaya çıkabileceğini gördük. Sözleşmeler tekrar yapılandırıldı. Onu da söyleyeyim. Yerlisiyle yabancısıyla. Sezon başındaki bütçemiz ile şu andaki bütçemiz arasında yüzde 30 indirim var" ifadelerini kullandı.

İHA