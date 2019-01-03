Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un geçen hafta ertenenen olağanüstü kongresi bugün Anemon Otel'de yapıldı. Kongreye CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ile delegeler katıldı.

"KULÜBÜN BORCU 153 MİLYON 742 BİN LİRA"

Kongrede konuşan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, "Kulübü en son devraldığımda kapanmakla, kayyuma gitmekle ve küme düşmekle karşı karşıyaydık. Göreve geldiğimiz gün kulubün borcu 184 milyon 516 bin liraydı. O günkü kur bazında 39 milyon Euro'ydu. Biz bugün 13 aylık süreçte bu borcu 153 milyon 742 bin liraya indirdik. Bir kuruş geliri olmayan kulüp yönetiyorsunuz" dedi.

Kongrede başkan adayı çıkmadığı için kongre 18 Ocak tarihine ertelendi. 15 günlük süre içerisinde kulüp yönetimini Mehmet Şimşek, Murat Diri, Erkan Koca, Kaan Ay, Mete Yılmaz, Mehmet Kahya, Fuat Çapa, Mustafa Polat ve Harun Adıgüzel'dan oluşan icra kurulu sürdürecek.