Eskişehirspor’da futbolcular yine antrenmana çıkmadı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında evinde Osmanlıspor ile mücadele edecek Eskişehirspor'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için bugün de antrenmana çıkmadı.

31 Ekim 2019, Perşembe 18:33
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Eskişehirspor’da futbolcular yine antrenmana çıkmadı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında evinde Osmanlıspor ile mücadele edecek Eskişehirspor'da futbolcular, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek için bugün de antrenmana çıkmadı.

Son zamanlarda maddi sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor'da futbolcular kulüpten ödeme alamadıkları için dün yapılacak olan akşam antrenmanına çıkmamışlardı. Uzun süredir kendilerine ödeme yapılmadığını belirten futbolcular, bugün de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılması planlan antrenmana çıkmadı.

3 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor’da futbolcuların maça nasıl hazırlanacakları merak ediliyor.

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