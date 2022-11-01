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Eskişehirspor'da Amasyaspor mesaisi başladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü oynayacağı Amasyaspor FK maçı hazırlıklarına başladı.

01 Kasım 2022, Salı 18:36 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor'da Amasyaspor mesaisi başladı

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in onuncu haftasında deplasmanda Amasyaspor FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yöntetiminde çalışmalar başladı.

Es-Es’li oyuncular serbest ısınmanın ardından pas çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Dar alanda oyun ile çalışmalar tamamlandı. İdman programının maça kadar farklı antrenmanlarla devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 7 puan ile ligde 15’inci sırada yer alırken, Amasyaspor FK ise 6 puan ile 17’nci sırada bulunuyor. (İHA)

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