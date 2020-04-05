Eskişehirspor’a sokağa çıkma yasağı

TFF 1. Lig’e tutunma mücadelesi veren Eskişehirspor, korona virüsü salgını nedeniyle 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından en fazla etkilenen kulüp. Kadrosundaki 22 oyuncunun 20’si 20 yaş altı olan Kırmızı-Siyahlılar zor durumda kaldı. Tesislerde takımı zaman zaman ikili, üçlü şekilde çalıştıran kulüp bu süreçte evden çalışmaya devam edecek.