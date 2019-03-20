Eskişehirspor’a ikinci yarı yaramadı

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste gelen puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşattı. İkinci devrede oynadığı 9 maçta sadece 9 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, küme düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.

20 Mart 2019, Çarşamba 11:22
- A +
Eskişehirspor’a ikinci yarı yaramadı

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen üst üste gelen puan kayıpları ile hayal kırıklığı yaşattı. İkinci devrede oynadığı 9 maçta sadece 9 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, küme düşme hattından bir türlü kurtulamıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, küme düşme tehlikesini hissetmeye başladı. Siyah-kırmızılı camiada 4-2’lik Altınordu mağlubiyetinin ardından kümede kalma hesapları yapılmaya başlandı. Eskişehirspor milli aranın ardından tekrar başlayacak olan maratonda ise peş peşe iki deplasman maçına çıkacak. Ligin sona ermesine 8 maç kala Eskişehirspor, bu 8 maçtan 5’ini rakip sahalarda oynayacak. Eskişehirspor’un evinde oynayacağı Elazığspor, Afyonspor ve Adanaspor maçları ise ateş hattını yakından ilgilendiriyor. Üst üste ağır yenilgiler alan Eskişehirspor, İstanbulspor maçını ise bir çıkış maçı olarak görüyor.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.