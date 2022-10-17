TFF 3'ünci Lig 1'inci Grup ekiplerinden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor 'dan eski oyuncusu Erkan Zengin'i 400 bin Euro'ya transfer etti. Faizleriyle birlikte borç 420 bin Euro'yu aşarken, Eskişehirspor borcu ödeyebilmek için geçen yıl kasım ayında 'www.dosyakapat.com' isimli internet sitesini kurarak yardım kampanyası başlattı. Yaklaşık 6 milyon liralık borç için kurulan sitede toplanan bağışlar 268 bin lirayı geçti.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Alper Potuk'un yanı sıra 1'inci Lig Kulüpler Birliği ve Eyüpspor'un da bağış kampanyasına katıldığını duyurdu. 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nin toplamda 250 bin TL ile Eskişehir ekibine destek olduğu belirtilirken, Eyüpspor Kulübü'nün de ayrıca 250 bin TL'lik bağışta bulunduğu kaydedildi.

ESKİŞEHİR, (DHA)