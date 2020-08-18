Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde fitness salonunda, gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda oyuncular kuvvetlendirme ve çabukluk çalışması yaptı.

DHA