Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı

Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi.
ESKİŞEHİR (İHA)
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 2019-2020 sezonu iç ve dış saha formalarını tanıttı. Yeni sezon tanıtımında; Mehmet Feyzi Yıldırım, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Erdal Akdari, Bedirhan Altunbaş ve Ekrem Kılıçarslan forma giydi.
ESKİŞEHİR (İHA)
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