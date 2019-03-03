Eskişehirspor yeni seri peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynadığı Adana Demirspor maçının ardından Hatayspor deplasmanı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

03 Mart 2019, Pazar 14:01
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Eskişehirspor yeni seri peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynadığı Adana Demirspor maçının ardından Hatayspor deplasmanı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Ligin ikinci yarısına yaptığı transferler ile hızlı bir giriş yaparak üst üste 4 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan Eskişehirspor, ilk mağlubiyetini dün Adana Demirspor karşısında aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ligin 25. haftasında ise Hatayspor ile karşılaşacak. Bu kapsamda Akdeniz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Eskişehirspor, sabahın erken saatlerinde fizik yenileme ve spinning çalışmaları yaptı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eskişehirspor'da tek hedef ise yeni bir seri yakalayarak play-off potasına girmek.

İHA

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