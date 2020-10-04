Eskişehirspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımda Onur Bayramoğlu, 63. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Maçtan dakikalar
32. dakikada topla buluşan Kıvanç Karakaş’ın pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya gelen Halil İbrahim Öner’in şutunda, Ümraniyespor kalecisi Ahmet Türkaslan topu kornere çeldi.
36. dakikada kullanılan serbest vuruşta, Onur Bayramoğlu’nun topa eli ile müdahale etmesi sonucu penaltı kararı verildi. Okan Derici, penaltıyı gole çevirerek Ümraniyespor’u öne geçirdi. 0-1
45. dakikada Alperen Kocabaş’ın pasında topla buluşan Mehmet Özcan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarı gönderdi.
55. dakikada kullanılan korner sonucu Ümraniyesporlu Glumac’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Mehmet Özcan’ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Onur Bayramoğlu’nun kullandığı penaltıda Ümraniyespor kalecisi Ahmet Eyüp Tükraslan topu kurtararak gole izin vermedi.
67. dakikada ceza sahası içine giren Bilal Ceylan’ın pasında İbrahim Halil Öner kaleciyi geçemedi.
79. dakikada Onur Bayramoğlu’nun ortasında müsait pozisyondaki Halil İbrahim Öner’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Kaan Gül’ün ortasında ters bir vuruş yapan Ercan Coşkun, topu kendi kalesinde gönderdi. 1-1
Eskişehirspor: 1 - Ümraniyespor: 1
Stat: Eskişehir
Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Barcın
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Muhammet Yahya Akbulut, Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş, Talha Erdoğan (Dk. 66 Sholaja), Onur Bayramoğlu, Alperen Kocabaş (Dk. 77 Kaan Gül), İbrahim Halil Öner (Dk. 90 Hasan Ulaş Uyğur)
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac (Dk. 73 Fernandes), Ercan Coşkun, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 85 Hüseyin Çolak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Serkan Göksu), Akabueze, Okan Derici (Dk. 70 Turgut Doğan Şahin), Mayi (Dk. 46 Gomis), Zivkovic
Goller: Dk. 38 Okan Derici (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 81 Ercan Coşkun (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Bilal Ceylan, Dk. 37 Sezgin Coşkun, Dk. 46 Onur Bayramoğlu, Dk. 63 Muhammet Yahya Akbulut (Eskişehirspor), Dk. 47 Glumac, Dk. 60 Akabueze, Dk. 86 Serkan Göksu, Dk. 90 4 Turgut Doğan Şahin (Ümraniyespor)