Türk futbol tarihinin en önemli kulüplerinden biri olan Eskişehirspor, yaşadığı mali sıkıntılar ve transfer tabelasının kapalı olmasının yanında aldığı puan cezalarının da etkisi ile TFF 1.Lig'de tutunamadı. Son olarak Altay ile sahasında karşılaşan ve 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala matematiksel olarak TFF 2.Lig'e düştü

Avrupa Kupalarında bir çok kez mücadele veren ve ses getiren, Türkiye Kupası'nı kazanan ve defalarca final oynayan, lig tarihinde zirve mücadelesi yapan Eskişehirspor bir başka deyişle "bir koca çınar", TFF 2.Lig'e düştü.

15 puan ceza aldılar

Eskişehirspor bu sezon 30 haftada 7 galibiyet 6 beraberlik ile normalde 27 puan alırken yaşadığı maddi sıkıntılar ve eski kontratlar nedeniyle 15 puanı silinince ligde kalmayı başaramadı. Kalan haftalarda tüm maçlarını kazansa dahi en fazla 24 puana ulaşacak Eskişehirspor, hali hazırda 15.sırada bulunan 26 puanlı Boluspor'un gerisinde kalacak

Son anlarda iki gol yedi

Eskişehirspor, Altay karşısında Mehmet Özcan ve Onur Bayramoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçmişti ancak önce 86.dakikada Kerim Avcı'nın ardından 87. dakikada Yaser'in golüne engel olamadı ve iki puan yitirdi