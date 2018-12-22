Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa’dan son çağrı

Eskişehirspor’un deneyimli teknik direktörü Fuat Çapa, yönetim kurulunun aldığı kongre kararı sonrası henüz bir başkan adayının çıkmaması ve yaşanan maddi sıkıntıların devamı üzerine bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda, Eskişehirspor’un hayatta kalabilmesi için yapılan son çağrı olduğunu belirten Çapa, Anadolu futbolunun yıldızının yok olmanın eşiğinde olduğunu vurguladı. Çapa, tüm sporseverlere de seslenerek, “Bundan önce defalarca yazdım, söyledim. Artık herkes biliyor. Anadolu futbolunun yıldızı Eskişehirspor yok olmanın eşiğinde, belki bir daha parlamayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Eskişehirspor’a geldiğimde, hayallerime kavuştuğumu söyledim. Hala da öyle düşünüyorum. Ne var ki daha sonra olanlar hayal ettiğimiz, planladığımız gibi olmadı. Bulunduğumuz ligin üzerinde kaliteli bir kadro kurduk. Hem kadroyu inşa ederken hem hazırlık döneminde gece gündüz çalıştık. Ancak ne var ki Eskişehirspor’un önceki sezonlardan kaynaklanan borçları yüzünden geleceği tehlikeye düştü. Daha önce kırmızı siyah formamızı giyen futbolcu arkadaşlarımızdan bazıları muvafakat vermediler. Neyse ki altyapımızdan yetişen gençlerimiz var. Onlarla devam ettik yola” dedi.

“Eskişehirspor’dan ayrılmayı düşünmedim”

Yaptığı çağrıda, Eskişehirspor’un hayatta kalmasına katkıda bulunmanın her türlü kariyer planlamasının üstünde olduğunu belirten Fuat Çapa, “Lisansları çıkarmak adına son tarih olan 31 Ağustos gecesi bile Eskişehirspor’dan ayrılmayı düşünmedim. Sözleşmeli futbolcularımız da son ana kadar bizimle beraber bekledi. Sözleşmelerini feshetmediler. Dahası önceki sezonlarda Eskişehirspor için ter dökmüş futbolcu kardeşlerimize ulaştım, konuştum. Sağ olsunlar kimisi bizi anladı. O gecenin öncesinde ve sonrasında yakınlarımdan, futbol dünyasından bana tavsiye verenler oldu. Kariyer dediler, profesyonelsin dediler. Hepsinin iyi niyetine inanıyorum. Ama Eskişehirspor’u, bu camiayı, taraftarı tanımıyorlardı. Benim için Eskişehirspor’un hayatta kalmak için direnmesine katkıda bulunmak her türlü kariyer planlamasından üstündeydi” diye aktardı.

“Kulübün asgari giderleri bile toplanan miktarların çok üzerinde”

Kulüp için düzenlenen kampanyaların günlük ihtiyaçları bile karşılamadığını ifade eden Çapa, “Bu süreçte Eskişehirspor’un en azından günlük ihtiyaçları karşılansın diye çeşitli kampanyalar düzenlendi. Eskişehirspor’a destek veren bütün Eskişehirlilere teşekkür borcumuz. Ancak kulübün asgari giderleri bile toplanan miktarların çok üzerinde. Problemin bu tür kampanyalarla çözülemeyeceğini bilenler de desteklerinden kulübü mahrum bırakmış durumdalar. Sonuçta belki bu manzarada bir çözüm bulunur diye Eskişehirspor Kulübü Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Umalım ki kongre süreci Eskişehirspor için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

“Artık hiçbir güç ve çaba, arzu etmediğimiz bu sonun gelmesini engelleyemez”

Kış transfer döneminde transfer izni çıkartılması takdirde takımın ligde kalabilecek bir puan tablosunda olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “Şu ana kadar ikinci yarıda ligde kalmak adına yeni bir başlangıç yapabilecek puandayız. Eskişehirspor geçtiğimiz yaz döneminde anlaşma sağladığı futbolcuları sahaya çıkarırsa varoluş savaşını kazanacaktır. Bu futbolcuların müsabakalarda oynayabilmesi ve Eskişehirspor’un ligde tutunabilmesi adına önümüzdeki kış transfer dönemi içerisinde transfer iznine ihtiyaç duymaktayız. Daha önce formamızı giymiş bütün futbolcularımızın bu zor durumu anlayacağından eminim. Aksi takdirde, Eskişehirspor yok olmanın eşiğine gelecektir. Artık hiçbir güç ve çaba, arzu etmediğimiz bu sonun gelmesini engelleyemez. Benim, yardımcılarımın, futbolcularımın gücü sınırlı. Bugüne kadar, tüm bu zorlukları çekmemizin tek sebebi büyük Eskişehirspor’u ayakta tutabilmekti. Bu direncimize devam etmek istiyoruz. Bu zorlu süreci mutlu günlere taşıyabilmek adına sizlere son bir çağrı yapıyorum. Eskişehirspor’a hizmet vermiş olan tüm kardeşlerim; Bu çağrı Eskişehirspor’un hayatta kalabilmesi adına sizlere son çağrıdır” dedi.

İHA