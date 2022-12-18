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Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 1-2

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 17. hafta maçında evinde Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

18 Aralık 2022, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
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Eskişehirspor-Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 1-2

TFF 3. Lig 1. Grup 17. haftasında Eskişehirspor, evinde Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Melis Özçiğdem xx, Deybet Gök xx, Cihad Buyurgan xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Arda okumuş x, Bartu Göçmen xx (Sezgin Çolpan dk. 81 x), Cihangir Çağlıyan x, Hasan Uygur xx, Tolga Yakut xx, Metehan Toprak x, Berkay Tanır x, Eren Altıntaş x (Ömer Söyler dk. 80 x), Yunus Emre Alagöz xx, Onur Arı xx

Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan x, Can Karadaş x, Hüseyin Civelek xx, Onur Öztonga x, Eri Kasapoğlu xx, Halil Pekşen x (Batuhan Ulutaş dk. 72 x), Orhan Evci xx, Gökay İravul x (Kaan Özdemir dk 90+4?), Baran Sarka xx, Dilaver Güçlü xx, Özgür Can Özcan x (Ali


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