TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, bugün sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Peki, Eskişehirspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Eskişehirspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Çetin yönetecek. Mücadele TRT SPOR'dan yayınlanacak

Ligde galibiyet alamayan Eskişehirspor 3 puanla son sırada yer alıyor. Üst sıralardan kopmak istemeyen 14 puanlı Başkent temsilcisi ise 5. sırada yer alıyor.